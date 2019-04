Langzaamaan verdwijnen de meeste lange files op de snel- en binnenwegen in Nederland. Op het hoogtepunt stond er 601 kilometer file, iets na half zes is daar nog ongeveer 370 kilometer van over.

Het is de gehele dag al druk op de A2 en A27 vanuit Utrecht richting het zuiden van het land. Op de A2 tot aan Den Bosch moeten reizigers rekening houden met 65 minuten vertraging door 23 kilometer file. Iets verder zuidelijk op de A2 is er nogmaals een uur vertraging door een ongeluk bij Born. Bij Gorinchem op de A27 viel een auto stil met ruim een uur vertraging als gevolg.

Volgens een woordvoerder van de ANWB verdwijnen ook deze laatste files binnen de volgende negentig minuten, “mits er niets geks gebeurd”.

Vrijdagochtend was het met name druk bij attracties in Nederland. Zo was er een wachttijd van drie kwartier op de N207 bij de Keukenhof in Lisse en was het druk op de N280 richting het outletcentrum in Roermond.

De files zijn volgens de ANWB in mindere mate veroorzaakt door ongelukken, maar juist door dagjesverkeer en toeristen. "Wij verwachten niet dat de drukte door het opstartende woon- en werkverkeer nog gaat toenemen", aldus een woordvoerder.

Ook files tijdens paasdagen vanwege evenementen

Tijdens de paasdagen verwacht de ANWB vooral drukte op wegen richting de grote evenementen. Zo vinden dit weekend de Paasraces plaats in Zandvoort, wordt in Zuid-Limburg de Amstel Gold Race gereden en gaat in Schijndel Paaspop van start.

Op Tweede Paasdag zullen vooral dagjesmensen en toeristen die terugkeren files veroorzaken. De ANWB verwacht dat dit vooral in het midden en zuiden van het land tot verkeersproblemen zal leiden.