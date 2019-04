Het is drie tot vier keer zo druk op de snel- en binnenwegen in Nederland in vergelijking met vorig jaar. Iets na 16.00 uur stond er volgens de ANWB ruim 575 kilometer file. Vorig jaar stond er gemiddeld honderdvijftig tot tweehonderd kilometer file voor het paasweekend.

De drukte lijkt iets af te nemen, om 15.40 uur is de voorlopige piek van 601 kilometer bereikt. Vooral in het zuiden en midden van het land moet het verkeer rekening houden met forse vertragingen.

Vanuit Utrecht staat het verkeer 25 kilometer muurvast op de A2 richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Ook op de A27 tussen Lexmond en Breda lopen automobilisten een half uur vertraging op door 13 kilometer file.

Verder staat er een lange file op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht en is er op de A58 onder Bergen op Zoom tientallen kilometers langzaam rijdend verkeer.

Vrijdagochtend was het met name druk bij attracties in Nederland. Zo was er een wachttijd van drie kwartier op de N207 bij de Keukenhof in Lisse en was het druk op de N280 richting het outletcentrum in Roermond.

De files zijn volgens de ANWB in mindere mate veroorzaakt door ongelukken, maar juist door dagjesverkeer en toeristen. "Wij verwachten niet dat de drukte door het opstartende woon- en werkverkeer nog gaat toenemen", aldus een woordvoerder.

Ook files tijdens paasdagen vanwege evenementen

Tijdens de paasdagen verwacht de ANWB vooral drukte op wegen richting de grote evenementen. Zo vinden dit weekend de Paasraces plaats in Zandvoort, wordt in Zuid-Limburg de Amstel Gold Race gereden en gaat in Schijndel Paaspop van start.

Op Tweede Paasdag zullen vooral dagjesmensen en toeristen die terugkeren files veroorzaken. De ANWB verwacht dat dit vooral in het midden en zuiden van het land tot verkeersproblemen zal leiden.