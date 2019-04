De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag de twintigjarige Mustaf S. veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een fatale schietpartij in een shishalounge in Den Haag vorig jaar. Bij de schietpartij kwam een zeventienjarige jongen om het leven.

In april vorig jaar schoot S. meerdere keren op de zeventienjarige jongen. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Een week na de schietpartij werd S. aangehouden bij een verkeerscontrole.

Mogelijk hadden de twee ruzie met elkaar. Het is nog steeds onduidelijk of zij elkaar al kenden voor de ontmoeting in de shishalounge aan de Laan van Meerdervoort.

Twee weken geleden bekende S. voor het eerst dat hij het slachtoffer heeft neergeschoten. Tot die tijd had hij gezwegen.

Het vonnis van de rechtbank komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Van de schietpartij circuleerden ook beelden op het internet. In de video is een man te zien die wegrent.

De shishalounge aan de Laan van Meerdervoort werd na het incident gesloten en is nog altijd dicht.