Reddingsbrigade Nederland raadt mensen af op Goede Vrijdag en tijdens het paasweekend de Noord- of Waddenzee in te gaan. Hoewel het met temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden uitermate zonnig en warm is, zal de zee nog "veel te koud" zijn.

Het koude water nodigt volgens een woordvoerder van Reddingsbrigade Nederland niet uit om een duik te nemen.

Maar strandgangers die de koude zee toch trotseren, moeten "echt oppassen", want "onderkoeling ligt al snel op de loer", waarschuwt hij. "Ga tot je enkels of kuiten het water in, maar niet dieper. Je lichaam koelt namelijk heel snel af".

Bovendien begint het strandseizoen pas eind mei. Dit betekent dat medewerkers van de reddingsbrigades nog niet standaard aanwezig zijn op kuststranden en bij waterplassen. De reddingsbrigades beginnen weliswaar dit weekend met het opbouwen van de posten, maar dit betekent nog niet dat deze ook al bezet zullen zijn, legt de zegsman uit.

"Wellicht dat op sommige plekken al vrijwilligers van de reddingsbrigade aanwezig kunnen en willen zijn", zegt hij.

Ideaal weer om erop uit te trekken

Volgens Weerplaza is het dit weekend ideaal weer om erop uit te trekken. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten met windkracht 2 tot 4. Dat is ideaal weer voor een stranddag. Mogelijk trekt de wind aan de kust wel iets aan en waait het ook nog even vanaf zee, aldus de weerdienst.

De vrijdag verloopt zonnig met temperaturen van tussen de 20 en 24 graden. Zaterdag houdt dat beeld volgens Weerplaza aan en kan het zelfs 25 graden worden. Op de Wadden kan het kwik op wat lagere temperaturen blijven steken.

Zondag is de lucht op verschillende plekken wat minder zacht. In het noorden wordt het dan 18 tot 19 graden, terwijl in Limburg een temperatuur van 24 graden verwacht wordt.

Regen is dit weekend in geen velden of wegen te bekennen. Wel koelt het 's nachts flink af. De minima liggen dan waarschijnlijk rond de 5 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 24° 8° O 3 Zondag 23° 7° NO 3 Maandag 23° 6° O 4 Dinsdag 21° 10° O 4 Woensdag 21° 11° Z 3

Huid kan snel verbranden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt zonaanbidders om dit weekend niet langdurig onbeschermd in de zon te gaan zitten. Het KNMI meldt dat de zonkracht de komende dagen kan oplopen tot 4 of 5. Dit betekent volgens het RIVM dat de huid binnen 20 tot 25 minuten kan verbranden.

Het RIVM adviseert mensen om tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk uit de zon te blijven, de huid in te smeren en extra aandacht te besteden aan het beschermen van jonge kinderen tegen de UV-straling van de zon. Ook het dragen van een pet of zonnebril is raadzaam.