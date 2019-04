Een 33-jarige man heeft vrijdag 22 jaar cel opgelegd gekregen voor het dusdanig mishandelen van een veertien maanden oude dreumes, dat het meisje uit Hengelo aan haar talloze verwondingen is overleden. Dit heeft de rechtbank in Almelo besloten, die de man heeft veroordeeld voor moord.

De rechtbank liet de straf hoger uitvallen, omdat Maick S., de vriend van de moeder van Xaja, het meisje op een "bijzonder gewelddadige manier" heeft vermoord.

Er is die bewuste nacht op 12 oktober 2017 extreem fysiek geweld toegepast. De dreumes had zoveel letsel dat niet meer vastgesteld kon worden hoe ze precies om het leven is gekomen.

"Na het toebrengen van het letsel heeft de man zich niet meer om Xaja bekommerd. Pas later in de ochtend belde hij 112", aldus de rechtbank. De rechter heeft ook laten meewegen dat de man al een strafblad had en ook geen openheid van zaken heeft gegeven.

Volgens de rechter was de man uit op de dood van Xaja en handelde hij bewust. S. moet de vader en de oma van Xaja "zo'n 84.000 euro aan schadevergoedingen betalen".

Het vonnis in het kort Rechtbank ziet moord op eenjarige Xaja bewezen. S. was uit op de dood van de peuter

Man krijgt ook hogere straf, omdat hij al strafblad had

Straf valt ook hoger uit, omdat de man niets heeft verklaard over het 'waarom'

Moeder van het meisje is vrijgesproken, geen bewijs dat ze wakker was

Justitie vervolgde man voor doodslag, een minder zware aanklacht

Moeder van meisje is vrijgesproken

De straf is acht jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Dit komt doordat de rechtbank moord bewezen acht en justitie veertien jaar cel voor doodslag had geëist. Bij moord wordt uitgegaan van voorbedachten rade.

De moeder van Xaja, Sarinda E., is vrijgesproken. Er is geen bewijs dat ze wakker was toen Xaja werd mishandeld. "Ook heeft zij haar niet in een hulpeloze toestand gebracht of achtergelaten." Tegen haar had het OM eerder achttien maanden cel geëist.

Man trok in augustus bij moeder in

In augustus 2017 trok S. bij de moeder van het meisje in. Niet lang daarna werden de eerste bloeduitstortingen bij Xaja aangetroffen.

Twee maanden later belandde de dreumes in het ziekenhuis, waar artsen ruim een uur lang hebben geprobeerd haar leven te redden.

Ze vonden 39 bloeduitstortingen en inwendige bloedingen en sporen die erop wezen dat iemand het meisje had geprobeerd te wurgen.

Dreumes had drugs in haar bloed

Ook had Xaja een hoge concentratie amfetamine in haar bloed. Bij S. werd ook amfetamine in het bloed geconstateerd.

De patholoog die het lichaam van Xaja moest onderzoeken, heeft later verklaard dat ze nog nooit zulke ernstige verwondingen heeft gezien.

Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum hebben eerder geconstateerd dat de moeder licht verstandelijk beperkt is. Bij de man is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld.