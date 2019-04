Een 33-jarige man heeft vrijdag 22 jaar cel opgelegd gekregen voor het dusdanig mishandelen van een veertien maanden oude dreumes dat het meisje uit Hengelo aan haar talloze verwondingen overleed. Dit heeft de rechtbank in Almelo besloten.

Dit melden meerdere media, waaronder RTV Oost.

De moeder van Xaja, Sarinda E., is vrijgesproken van meerdere feiten. Er zou geen verband zijn tussen haar gebrek aan handelen en de dood van haar kind.

In augustus trok Maick S. bij de moeder van het meisje in. Daarna werden de eerste bloeduitstortingen bij het meisje gevonden.

In oktober 2017 belandde dreumes Xaja in het ziekenhuis, waar artsen ruim een uur lang hebben geprobeerd haar leven te redden. Ze vonden 39 bloeduitstortingen en inwendige bloedingen en sporen die erop wezen dat iemand het meisje had geprobeerd te wurgen.

Dreumes had drugs in haar bloed

Ook had Xaja een hoge concentratie amfetamine in haar bloed. Bij S. werd ook amfetamine in het bloed geconstateerd. De doodsoorzaak van het meisje is niet vastgesteld, omdat er meerdere mogelijkheden waren.

De patholoog die het lichaam van Xaja moest onderzoeken, heeft later verklaard dat ze nog nooit zulke ernstige verwondingen heeft gezien.

Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum hebben eerder geconstateerd dat de moeder licht verstandelijk beperkt is. Bij de man is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld.

De straf van 22 jaar is fors hoger dan de 14 jaar die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.