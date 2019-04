Het toekomstige Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam heeft het aan de stok met gastcuratoren van het museum. Aanleiding is het afplakken van vier foto's die in Auschwitz zijn gemaakt en zijn opgenomen in de tentoonstelling De Jodenvervolging in foto's, meldt de Volkskrant vrijdag.

De beelden worden gezien als het duidelijkste fotografische bewijs van de Holocaust.

De Griekse kampgevangene Alberto Errera maakte de foto's. Op de beelden zijn onder meer ontklede vrouwen te zien die op weg waren naar de gaskamers.

Directeur Emile Schrijver van het Joods Cultureel Kwartier (JCK) zegt tegen de krant dat de foto's van Errera aan de overkant van het Nationaal Holocaust Museum, in de Hollandsche Schouwburg, al getoond worden, samen met andere heftige foto's uit de Holocaust.

Daar probeert de organisatie onder bezoekers te peilen welke foto's zij willen zien in de expositie van het nieuwe museum dat in 2022 wordt geopend. "Het zou potsierlijk zijn de foto's van de Griekse fotograaf met Griekse slachtoffers nu te laten zien, terwijl aan de overkant die installatie is te bezoeken."

'Errera maakte deze foto's als schreeuw om aandacht'

Eric Sommers, een van de gastcurators van het instituut voor oorlogsdocumentatie, Holocaust- en genocidestudies NIOD, vindt dat de foto's wel moeten worden getoond. "Errera heeft deze foto's juist gemaakt als schreeuw om aandacht en om de buitenwereld te tonen welke gruwelijke misdaden in Auschwitz plaatsvonden. Daar mag niet aan voorbij worden gegaan."

Errera werkte bij de Sonderkommando, een groep gevangenen die gedwongen in en rond de gaskamers werkte. De negatieven van zijn foto's zijn in een tube tandpasta uit het concentratiekamp gesmokkeld. Het is niet bekend hoe hij aan de camera was gekomen.

Beelden zijn gemaakt met gevaar voor eigen leven

De foto's zijn in augustus 1944 en met gevaar voor eigen leven gemaakt. Hij overleed uiteindelijk in het kamp na te zijn doodgeslagen door een SS'er. De reden is onbekend.

Auschwitz was een verzameling van concentratie- en vernietigingskampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland rondom de Poolse stad Auschwitz werd opgezet.

Naar schatting zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen naar Auschwitz gedeporteerd. Ruim 1,1 miljoen gevangenen hebben dat niet overleefd. De meeste mensen werden vergast.