De Rotterdamse Syriëganger Melis A. is donderdag veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, voor deelname aan een terroristische organisatie.

De rechtbank sprak haar donderdag vrij van het voorbereiden van terroristische daden en het zelf willen meedoen aan de strijd in Syrië. De straf valt daardoor lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Justitie had 2,5 jaar cel geëist.

A. heeft al zes maanden in voorarrest gezeten, waardoor zij niet terug hoeft naar de gevangenis. Ze wordt wel drie jaar onder toezicht van de reclassering gesteld.

De rechtbank heeft in het vonnis meegewogen dat de 23-jarige vrouw naar Syrië ging om bij haar echtgenoot te zijn en dat zij momenteel de zorg draagt over een jong kind.

Het OM meldt "niet ontevreden" te zijn met het vonnis, hoewel de straf lager uitvalt dan de eis. De officier van justitie bestudeert momenteel het vonnis.

Advocaat Melis A. is positief over vonnis

De advocaat van A., Taner Sen, laat aan NU.nl weten al met al positief te zijn over het vonnis, vooral omdat zijn cliënt niet langer gescheiden is van haar kind.

"Zij heeft het afgelopen jaar tot anderhalf jaar al vastgezeten. Eerst 8 maanden in een gevangenenkamp in Syrië, toen 2,5 maand in Noord-Irak en daarna weer 6 maanden in Nederland. Nu kan ze haar leven weer opbouwen."

De advocaat is daarnaast positief over de afweging van de rechtbank dat A. naar Syrië is gegaan voor haar vriend en niet om zelf mee te strijden.

A. ging geradicaliseerde vriend achterna

In augustus 2016 reisde A. af naar Turkije, om daarna in het strijdgebied van Syrië terecht te komen. Ze ging haar geradicaliseerde vriend achterna, die daar al samen met zijn neef vocht voor Islamitische Staat (IS).

Met hulp van haar vader kon zij uit een Koerdisch opvangkamp in Noord-Syrië gehaald worden, waarna ze in juli naar Nederland terugvlogen. Zij had toen haar bijna één jaar oude zoontje bij zich, dat ze in Syrië kreeg.

De vader van het kind sneuvelde vermoedelijk door een bombardement vlak bij hun huis in Raqqa, de toenmalige hoofdstad van het kalifaat van IS.