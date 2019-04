De 39-jarige man die in februari van dit jaar is opgepakt op het Binnenhof na gedreigd te hebben met een aanslag, wordt verdacht van poging tot moord en het bedreigen van politici. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat hij politici die bij hem in de buurt kwamen wilde neersteken, laat justitie aan NU.nl weten na berichtgeving van De Telegraaf.

In zijn rugzak had de man twee messen. Hij werd opgepakt nadat hij aan marechaussees had gevraagd waar hij politici kon vinden.

Via de geluidsinstallatie van de Tweede Kamer werd opgeroepen weg te blijven bij de ramen. Het gebied werd ruim afgezet en de rugtas van de man werd leeggehaald.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de "persoon van de verdachte" en of het incident een terroristisch oogmerk had.

De man staat volgende week vrijdag voor de rechter in Den Haag. Het gaat dan om een zogeheten pro-formazitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.