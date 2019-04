Het Openbaar Ministerie (OM) heeft door een fout een foto van kroongetuige Nabil B. opgenomen in het strafdossier over liquidatieverdachten, liet de officier van justitie donderdag weten tijdens een inleidende zitting. De mannen zouden in opdracht van Ridouan Taghi moorden hebben gepleegd.

De officier sprak haar zorgen uit, omdat De Telegraaf de foto - "weliswaar onherkenbaar gemaakt" - heeft gepubliceerd. Volgens justitie heeft dit "een onverantwoord groot risico voor de kroongetuige en zijn naasten" tot gevolg.

De officier benadrukte dat de "duidelijke fout" bij hen lag als het gaat om het toevoegen van de foto. Justitie stipte aan dat zij niet degene zijn die De Telegraaf inzage hebben gegeven in het dossier en dat dit dus uit de hoek van de verdediging van verdachten moet komen.

Kroongetuige heeft veertig verklaringen afgelegd

Donderdag werd bekend dat kroongetuige B. in totaal veertig verklaringen heeft afgelegd en dat het grootste gedeelte nog moeten worden uitgewerkt. B. is zelf verdachte in drie moordonderzoeken.

Een van die liquidaties, de 'vergismoord' op Hakim Changachi in januari 2017, deed B. naar de politie stappen omdat hij een bekende was van de familie van het slachtoffer.

Volgens B. zit Taghi achter deze en andere moordopdrachten. De mogelijke betrokkenen bij deze liquidaties moesten donderdag voor de rechtbank verschijnen en is qua omvang inmiddels gegroeid naar twaalf verdachten.

Taghi en Saïd R. binnenkort aangeklaagd

Het OM maakte tijdens de zitting duidelijk dat het van plan is Taghi en zijn vermeend rechterhand Zaki R. op korte termijn officieel aan te gaan klagen voor het verstrekken van moordopdrachten en leidinggeven aan een criminele organisatie.

Het totaal aantal verdachten in de zaak die de naam Marengo heeft meegekregen komt hiermee op veertien. Taghi en R. zijn nog steeds voortvluchtig en worden mogelijk bij verstek vervolgd.