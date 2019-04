Voor miljoenen Nederlanders komt een verlaging van de pensioenen steeds dichterbij. Daarvoor waarschuwen de grote pensioenfondsen in hun kwartaalberichten. Vooral voor metaalfondsen PME en PMT begint de tijd te dringen. De kans lijkt klein dat ze hun financiële positie nog op tijd op orde krijgen.

Om korten te voorkomen moet de zogeheten beleidsdekkingsgraad op het vereiste niveau van ruim 104 procent zitten. Maar bij PME en PMT ging deze graadmeter, die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen, afgelopen kwartaal omlaag naar respectievelijk een kleine 101 en minder dan 102 procent.

"De dreiging van het moeten verlagen van de pensioenen is nog nooit zo groot geweest", zegt ook directeur Peter Borgdorff van zorgfonds PFZW. Bij hem bedraagt de graadmeter nu minder dan 101 procent, maar PFZW heeft net als ambtenarenfonds ABP nog tot eind 2020 om orde op zaken te stellen. Dat is een jaar langer dan PME en PMT.

Boosdoener is vooral de rente die opnieuw is gedaald, en waarvan wordt verwacht dat die nog wel even laag zal blijven. ,,Dat is geen goed nieuws, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen'', legt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool uit. De beleidsdekkingsgraad van haar fonds zit nu op ruim 102 procent.

De situatie is extra zuur omdat het de laatste tijd wel weer goed gaat op de beurzen. "We behalen goede rendementen en hebben nu, met ruim 50 miljard euro, meer vermogen dan ooit", stelt PME-bestuurder Eric Uijen.

De pensioensector houdt hoop dat een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel de kortingen kan voorkomen. Of dat realistisch is, blijft de vraag. Het Haagse pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet is vorig jaar geklapt.

Verder heeft De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs benadrukt dat de financiële situatie van de fondsen en de nodige hervormingen eigenlijk los van elkaar staan.

Van de grote fondsen doet alleen BpfBOUW het al een tijdje best goed. Hier bedraagt de graadmeter 117,5 procent. Bij het fonds voor de bouwsector werd begin dit jaar voor het tweede jaar op rij een pensioenverhoging doorgevoerd.