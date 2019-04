678 mensen in Nederland zijn vorig jaar omgekomen door verkeersongevallen. Dat zijn er 65 meer dan in het jaar daarvoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt donderdag dat dit de grootste toename sinds 1989 is.

Het aantal verkeersdoden nam in Noord-Brabant het sterkst toe. Daar vielen in 2018 150 verkeersdoden, tegen 98 in 2017.

Vorig jaar kwamen 233 inzittenden van een personenauto om het leven. Het ging daarbij om 173 bestuurders en 60 passagiers.

Daarnaast zijn 228 mensen op een gewone of elektrische fiets, 54 voetgangers, 44 bestuurders van een scootmobiel, 42 motorrijders, 38 brom- en snorfietsers, 26 mensen in een bestel- of vrachtwagen en 13 anderen met een ander vervoermiddel door een ongeluk overleden.

Een derde van alle dodelijke slachtoffers kwam om door een aanrijding met een personenauto of bestelauto en bijna 14 procent door een botsing met een vrachtwagen of bus. 21 procent reed tegen een boom of een ander obstakel.

Verkeersdoden in 2018 In totaal kwamen 678 mensen om

Onder slachtoffers zijn 485 mannen en 193 vrouwen

233 slachtoffers reden in personenauto, 228 op fiets

Aantal omgekomen voetgangers licht gedaald naar 54

Van Nieuwenhuizen vindt extra stappen noodzakelijk

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen noemt de toename in een reactie "slecht nieuws, dat helaas niet onverwacht komt". In het najaar komt er een analyse van de oorzaak van de stijging. "We zien dat het steeds drukker op onze wegen en fietspaden wordt", benadrukt Van Nieuwenhuizen.

Volgens de minister maken de cijfers duidelijk dat er extra stappen gezet moeten worden. Eind vorig jaar heeft ze een plan gepresenteerd om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Daarin staat dat het kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties nauw gaan samenwerken om het verkeer de komende jaren veiliger te maken.

Fietsersbond wil verlaging van maximumsnelheid in bebouwde kom

De Fietsersbond wil een onderzoek naar de oorzaak van de stijging van het aantal dodelijke ongevallen met fietsers.

De belangenvereniging pleit onder meer voor een reeks concrete maatregelen om fietsen veiliger te maken, zoals een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur en de aanleg van verschillende fietsnetwerken voor verschillende soorten fietsers.