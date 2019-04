De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft 217 kilo gedroogde haaienvinnen in beslag genomen. De partij is eind februari 2019 onderschept door de douane op Schiphol.

Dat heeft de betrokken Rijksdienst RVO woensdag bekendgemaakt. Een woordvoerder spreekt van een "unieke vondst". Niet vaak werd zo'n grote partij onderschept.

Na onderzoek bleek dat de haaienvinnen afkomstig zijn van de haaiensoorten de zijdehaai en de grote hamerhaai. Dat zijn beschermde diersoorten die voorkomen op de zogenaamde CITES-lijst. Handel in deze soorten mag alleen met een geldige extra vergunning.

De zending was afkomstig uit Cuba en bestemd voor een bedrijf in de voedselindustrie in Hongkong. De Nederlandse overheid heeft de zaak gemeld in Cuba, dat meteen een zaak is gestart tegen de exporteurs en de vissers die de haaienvinnen hebben geleverd.

De 217 kilo gedroogde haaienvinnen is in beslag genomen. Wat de RVO gaat doen met de duizenden vinnen, is nog niet bekend.