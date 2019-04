Coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die al sinds 2014 vastzit in een Thaise cel, heeft een smeekbede gestuurd aan justitieminister Ferd Grapperhaus. Hierin smeekt hij de bewindsman om hem en zijn vrouw naar Nederland te halen.

Van Laarhoven refereert in zijn brief aan het zeer kritische rapport dat de nationale ombudsman een maand geleden publiceerde. Deze constateerde dat de Staat verwijtbaar is geweest bij de aanhouding van de Nederlander in Thailand.

"Nederland heeft onze vervolging uitgelokt en Nederland kan het probleem dus ook oplossen", schrijft de Nederlander aan Grapperhaus. "De Thai geven er over het algemeen de voorkeur aan om heikele zaken op een officieuze manier op te lossen. Overleg op hoog niveau doet wonderen."

Hij smeekt de bewindsman om hem en zijn vrouw te hulp te schieten en persoonlijk contact op te nemen met zijn Thaise ambtsgenoot.

Dit is dus een ander traject dan de zogenoemde WOTS-procedure waar Grapperhaus eerder ook in de Tweede Kamer over gesproken heeft.

OM verdenkt Van Laarhoven van witwassen

Deze Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) kan niet in werking worden gesteld zolang de straf van Van Laarhoven in Thailand nog niet onherroepelijk is. De beslissing van de Thaise hoge raad inzake het hoger beroep wordt voor december van dit jaar verwacht.

Van Laarhoven was tot 2011 mede-eigenaar van de coffeeshopketen The Grass Company met vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. Het OM verdenkt de shops ervan in die tijd te grote voorraden softdrugs te hebben gehad.

Ook wordt Van Laarhoven witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie verweten. In 2014 stuurde het OM een rechtshulpverzoek aan de Thaise autoriteiten om onderzoekshandelingen te verrichten ter ondersteuning van de zaak in Nederland.

Ombudsman verwijt staat "onzorgvuldig handelen"

De gewenste actie vanuit Thailand bleef uit en na overleg met de Nederlandse zaaksofficier van justitie destijds, Lucas van Delft, wordt er een brief gestuurd aan de Thaise autoriteiten. In die brief staat onder andere de overweging voor de Thai om zelf een strafrechtelijk onderzoek te starten.

De ombudsman omschrijft dat handelen als "onzorgvuldig". De aanhouding van Van Laarhoven kon worden voorzien en bovendien werd zijn vrouw als verdachte bestempeld terwijl er in Nederland geen onderzoek naar haar liep. "Met ernstige voorzienbare gevolgen."

Grapperhaus wil vooral 'lessen trekken' uit rapport

Grapperhaus meldde de Tweede Kamer eerder dat hij vooral lessen wilde trekken uit het rapport van de ombudsman. Volgens de VVD-bewindsman moet er in de toekomst meer rekening worden gehouden met betrokken individuen als het gaat om rechtshulpverzoeken aan het buitenland.

Eerder stuurde Van Laarhoven ook al een smeekbede aan koning Willem-Alexander over zijn situatie. Dit was overigens voor het vernietigende rapport van de ombudsman.