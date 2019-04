De ouders van de omgekomen vierjarige Maurycy hebben een schikking met de Staat getroffen. De kleuter overleed begin januari 2016 als gevolg van een val van een opblaasbaar speeltoestel in een speelhal in Grootebroek.

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de regeling tot stand is gekomen tussen de ouders, de Staat en twee andere betrokken partijen. "Over de inhoud kan ik geen mededelingen doen", aldus de minister.

"Het leed is voor de familie niet met een regeling te verzachten. Ik hoop dat de ouders en de familie de rust en de kracht vinden om hun leven weer invulling te geven", aldus Bruins.

De schikking volgt nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in september vorig jaar aansprakelijkheid voor het ongeluk heeft erkend. Het incident had voorkomen kunnen worden als er beter toezicht was gehouden, maakte Bruins destijds bekend.

De NVWA had de speelhal in 2013 gecontroleerd, maar die controle voldeed niet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Zo had de toezichthouder verzuimd te constateren dat het springkussen niet was voorzien van een goede beveiliging tegen vallen.

Directeur speelhal vorige maand veroordeeld tot taakstraf

De rechtbank in Noord-Holland legde de speelhal vorige maand een geldboete van 20.000 euro op. De 52-jarige directeur is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Volgens de rechter hebben de speelhal en de directeur hun zorgplicht geschonden. Het speeltoestel werd onjuist gebruikt, personeel en bezoekers waren niet voorgelicht over de risico's ervan, er was onvoldoende toezicht bij het speeltoestel en er waren ook onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Een medewerker van de speelhal en een vrouw, die als begeleider van het kinderdagverblijf van Maurycy mee was, werden vrijgesproken.