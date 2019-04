De rechtbank in Leeuwarden heeft woensdag besloten dat zeker vijf mensen die zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A7 in 2017 hun DNA niet hoeven af te staan. Zij blokkeerden de snelweg tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas.

De zaak was aangespannen door negen personen die in 2018 werden veroordeeld tot werkstraffen voor hun aandeel in de blokkade.

Iemand die is veroordeeld tot een taak- of gevangenisstraf moet volgens de wet DNA afstaan. Het DNA-profiel wordt opgeslagen en kan later worden vergeleken met DNA-sporen die bij andere delicten zijn achtergelaten.

In dit geval tekenden de veroordeelden protest aan en in vijf gevallen gaf de rechtbank hen gelijk. Het feit waar ze voor zijn veroordeeld, zijn niet "DNA-waardig", valt in het vonnis te lezen.

De rechtbank stelt vast dat het vergrijp waar ze voor zijn veroordeeld "redelijkerwijs niet op te sporen is met DNA-onderzoek".

Rechtbank kijkt naar strafbladen van beklaagden

Daarnaast keek de rechtbank naar de strafbladen van de betrokkenen om vast te stellen wat de kans is op herhaling van strafbare feiten die wel zijn op te sporen met DNA-onderzoek. Twee van hen hadden geen eerdere veroordelingen.

In drie gevallen ging het om feiten die niet op te sporen zijn met DNA-onderzoek, dan wel oude veroordelingen of lichte vergrijpen.

Bij twee personen die hun beklag indienden zijn fouten gemaakt in de procedure en is hun klacht formeel gegrond verklaard. Maar er kan in de toekomst mogelijk nog wel DNA bij hen worden afgenomen.

De overige twee hadden een dusdanig strafblad dat DNA-afname volgens de rechtbank gerechtvaardigd is.

Blokkeerders in november vorig jaar veroordeeld

Van de negen mensen die deze zaak hadden aangespannen, is een deel in hoger beroep gegaan. Anderen legden zich neer bij de straf voor het blokkeren van de A7

Van de 34 blokkeerders kregen de meesten in november vorig jaar een taakstraf van 120 uur opgelegd. Degenen die een grotere, coördinerende rol hadden, kregen straffen van 180 tot 200 uur.

Initiatiefneemster Jenny Douwes kreeg een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.