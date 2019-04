De brandweer in Groningen, Friesland en Drenthe adviseert paasvuren, die komend weekend mogelijk worden aangestoken, te verbieden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen woensdag. Door de droogte is de kans op een natuurbrand groot en is het te risicovol om de paasvuren te laten doorgaan.

De woordvoerder zegt dat de veiligheidsregio hierin alleen een adviserende rol heeft en dat het uiteindelijke besluit aan de gemeenten is. "De gemeenten verstrekken de vergunning en zijn dus ook verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen als de paasvuren wel worden aangestoken."

De gemeenten Westerkwartier en Oldambt, allebei gelegen in de provincie Groningen, hebben al besloten dat de paasvuren in die gemeenten niet mogen doorgaan.

Sinds woensdag is het alertheidsniveau in de provincies Drenthe en Friesland verhoogd naar niveau 2. Dat betekent dat de brandweer ziet dat er een kans is op een natuurbrand en dat de kans aanwezig is dat die snel uitbreidt. In Groningen bevindt het alertheidsniveau zich nog wel in fase 1, alertheidsniveau.

Vrijwel overal in Nederland groot risico op natuurbrand

Inmiddels hebben vrijwel alle veiligheidsregio's het alertheidsniveau opgeschaald naar niveau 2. Alleen Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Flevoland, Brabant-Noord, Limburg-Noord en Zuid-Limburg, en dus Groningen, hebben het alertheidsniveau nog niet opgeschaald.

Meerdere gemeenten in Oost-Nederland besloten eerder deze week al dat de paasvuren niet door mogen gaan. Zo werden in Oude IJsselstreek, Lochem, Steenwijkerland en Berkelland de paasvuren afgeblazen.

In Rijssen-Holten gaan paasvuren door in afgeslankte vorm

In de gemeente Bronckhorst mogen de kleinere en middelgrote paasvuren niet doorgaan. Over de zes grote paasvuren beslist de gemeente uiterlijk donderdag.

In de gemeente Rijssen-Holten, waar altijd een aantal zeer grote paasvuren zijn, mogen de paasvuren wel doorgaan, maar wel in afgeslankte vorm en met extra voorzorgsmaatregelen. Ook in Winterswijk worden de paasvuren aangestoken, maar de hoogte van de stapel is afhankelijk van de kracht van de wind.