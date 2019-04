Agenten hebben maandagmiddag op een parkeerplaats bij de Wouwse Tol langs de A58 in twee verborgen ruimtes in een auto 114 kilo MDMA-kristallen gevonden. De bestuurder is aangehouden.

Agenten stopten het voertuig rond 17.00 uur voor een controle. De chauffeur overhandigde zijn rijbewijs, maar kon geen kentekenbewijs van het voertuig tonen.

De agenten vroegen daarom toestemming om in de auto te zoeken naar het chassisnummer om zo hun controle te kunnen afmaken.

In de achterbak van de auto werd vervolgens een verborgen ruimte ontdekt, die gevuld was met boodschappentassen met mogelijk MDMA-kristallen. De auto werd meteen in beslag genomen en de bestuurder, een 56-jarige man uit Berghem, werd aangehouden.

Aangetroffen drugs worden vernietigd

De drugs zijn onderzocht op het politiebureau, maar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal nog onderzoek naar de exacte samenstelling doen.

De aangetroffen drugs worden vernietigd.