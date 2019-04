Bij een brand en een explosie in een appartementencomplex in Voorburg is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode gevallen, meldt de brandweer op Twitter.

Het appartementencomplex ligt aan de Frans Mortelmansstraat in Voorburg.

Een bewoner is uit zijn brandende flat gehaald. De man is behandeld door ambulancepersoneel, maar is later overleden.

Andere woningen in het complex aan de Frans Mortelmansstraat zijn ontruimd. Bewoners van deze woningen mochten rond 2.00 uur weer terug naar huis.

Over de oorzaak van de brand en de explosie is vooralsnog niets bekend.