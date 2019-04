De stint kan voor het volgende schooljaar weer de weg op. De Tweede Kamer gaat akkoord met de aanpassingen van de elektrische bolderkar die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft voorgesteld.

De nieuwe regels komen er na het dodelijk ongeval met de stint vorig jaar september in Oss, waarbij vier kinderen omkwamen. De bolderkar mag sinds oktober niet meer de weg op, omdat die niet veilig is. De oorzaak van het ongeval in Oss is nog niet duidelijk.

De Kamer wilde de stint graag weer snel op de weg zien. Veel kinderopvanglocaties gebruikten de wagen. Er gaan onder meer nieuwe, strengere technische eisen gelden voor de stint. Verder komen er nieuwe regels voor de toelatingsprocedure en komt er toezicht op de aangepaste voertuigen.

'Veel tijdelijke regels zullen uiteindelijk permanent worden'

De minister wilde het aantal inzittenden beperken tot acht, maar gaat op verzoek van de Kamer toch kijken of dat er voorlopig tien kunnen blijven. Van Nieuwenhuizen wil dan wel harde afspraken met de kinderopvang maken over een rijvaardigheidstest en veilige routes.

Het gaat om een tijdelijke regelgeving, omdat de stint op deze manier het snelst weer de weg op kan. Er is geprobeerd "een zo goed mogelijke balans te vinden tussen veiligheid en snelheid", aldus de minister. Veel van deze regels zullen permanent worden.

'Bedoeling dat aantal inzittenden wordt teruggebracht naar acht'

In de definitieve regelgeving wordt ook over een helmplicht en rijbewijs beslist, maar hiervoor moet de wet worden aangepast en dat duurt gauw een jaar of twee. Het is de bedoeling dat het aantal inzittenden dan wel wordt teruggebracht naar maximaal acht.

De onderzoeken van het Openbaar Ministerie (OM) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar het ongeval zijn nog niet afgerond. Als daaruit blijkt dat er ondanks de nieuwe regels iets "apert onveilig" is, dan zullen er opnieuw aanpassingen plaatsvinden.

De PVV ging als enige niet akkoord, die partij wil de onderzoeken afwachten.