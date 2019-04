Een docent van het Oranje Nassau College in Zoetermeer die besmet zou zijn met de mazelen, heeft die ziekte niet. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek door het RIVM, heeft GGD Haaglanden dinsdag gemeld.

De GGD heeft de betrokkenen op de hoogte gesteld, zei een woordvoerder tegen NU.nl. Het is niet duidelijk wat de docent dan wel mankeert. Volgens de GGD is dat een vraag voor de huisarts van de man.

De school waarop de docent werkzaam is, stelde de ouders en verzorgers van leerlingen maandag per brief op de hoogte van de vermoedelijke besmetting.

"We gaan ervan uit dat nagenoeg iedere leerling en collega van onze school is gevaccineerd. Ter geruststelling: iedereen die is ingeënt, is beschermd en zal geen mazelen krijgen. Geplande activiteiten gaan gewoon door", schreef de directeur van het Oranje Nassau College in die brief.

Gezondheidsdiensten zijn extra alert op uitbraken van mazelen, sinds de ziekte eerder deze maand werd geconstateerd op een kinderopvang in Den Haag. Vier kinderen raakten besmet; zij waren niet ingeënt.

Aantal besmettingen neemt toe

Er is een momenteel een stijging in het aantal mensen met mazelen. In de eerste drie maanden van 2019 werden bij tien mensen mazelen geconstateerd. In de eerste drie maanden van 2015 tot 2018 ging het om maximaal twee patiënten.

De GGD wijt die stijging aan de dalende vaccinatiegraad. Een vaccinatiedekking van 95 procent of hoger is nodig om verspreiding te voorkomen via zogeheten kudde-immuniteit. Op dit moment ligt de vaccinatiegraad van kinderen rond de twee jaar oud onder dit percentage.