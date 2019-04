Tussen Den Haag en Rotterdam was dinsdag tijdens de avondspits sprake van een verkeerschaos na ongelukken op de A13 en de A20. De gevolgen waren ook in de rest van de Randstad merkbaar.

Op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam was na een ongeluk rond 14.30 uur bij Delft alleen de linkerrijstrook open na een ongeval met meerdere voertuigen. Volgens de ANWB kwam een persoon daarbij bekneld te zitten en is een traumahelikopter geland. Het is niet duidelijk hoe het met diegene gaat.

De vertraging vanaf het Prins Clausplein was rond 16.30 uur bijna anderhalf uur. Een uur later ging de weg weer open.

Door de problemen op de A13 was ook het verkeer over de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam vastgelopen. Op het hoogtepunt was de vertraging tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Kethelplein ruim anderhalf uur.

Aanrijding tussen bestelauto en vrachtwagen

Op de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Overschie ontstonden aan het begin van de avondspits problemen na een aanrijding tussen een bestelauto en een vrachtwagen. Lange tijd was maar een rijstrook beschikbaar. Rond 17.30 uur ging de weg daar weer open, meldde Rijkswaterstaat.

Tijdens de avondspits gebeurde ook een ongeluk op de A20 tussen Rotterdam-Crooswijk en Moordrecht. Op het hoogtepunt was de vertraging ruim een uur.

Rijkswaterstaat stelt omleidingsroutes in

Verkeer dat toch van Den Haag naar Rotterdam wilde, kon volgens Rijkswaterstaat omrijden via de A12 richting Utrecht en de A20 richting Rotterdam.

Automobilisten op de A20 richting Gouda konden het beste Zierikzee aanhouden en omrijden over de A4, A15 en A16, aldus Rijkswaterstaat.