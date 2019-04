Nederland gaat de overlevering van verdachten aan Polen gedeeltelijk hervatten. Negen personen mogen worden opgeleverd, zo meldt de rechtbank dinsdag. Van nog eens negen andere personen is het overleveringsverzoek opnieuw aangehouden.

Van de eerste groep verdachten heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen dat zij een reëel gevaar lopen en dat hun recht op een eerlijk proces zal worden aangetast

De rechtbank zal zich nog buigen over de zaken van de negen andere verdachten. Over deze gevallen heeft de rechtbank nog onvoldoende informatie over de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties in Polen.

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) schortte eind vorig jaar alle Poolse overleveringsverzoeken uit vanwege zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Polen. De autoriteiten in dat land hebben op verzoek van Nederland extra informatie geleverd.

Eerder stelde de IRK vast dat de rechterlijke macht in Polen fundamentele en structurele gebreken vertoont. Deze gebreken kunnen gevolgen hebben voor de onafhankelijkheid van de betrokken rechtbanken.

Uit onderzoek blijkt dat het recht op een eerlijk proces niet in gevaar is bij de negen mensen die overgeleverd mogen worden, aldus de rechtbank dinsdag.