De man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn 24-jarige ex-vriendin in Utrecht in juli 2018 is psychisch in de war. De 31-jarige Zamir M. werd twee jaar geleden zelf ontvoerd en die ervaring zou nog steeds een rol spelen in zijn leven, bevestigt zijn advocaat Willem Jan Ausma in gesprek met NU.nl.

M. verblijft momenteel in Zwolle op een speciale gevangenisafdeling voor mensen met psychische problemen.

De 24-jarige studente kwam vorig jaar juli in haar woning aan de Utrechtse Bosboomstraat door meerdere messteken om het leven. M. kon dezelfde dag nog worden aangehouden.

De avond voor haar dood, op 11 juli 2018, zouden de twee elkaar zijn tegengekomen tijdens het uitgaan in Amsterdam.

M. kreeg gebiedsverbod

De 24-jarige verpleegkundestudent werd al langere tijd lastiggevallen door haar ex-vriend. Hij zou haar meerdere malen via Whatsapp en met e-mails hebben lastiggevallen en haar ook meerdere keren hebben gebeld. Ook hield hij zich op voor het universiteitsgebouw in Utrecht waar ze studeerde. Daarnaast stak hij haar fiets- en autobanden lek.

M. kreeg een gebiedsverbod voor de omgeving waar de vrouw woonde. Daarnaast liet de politie een alarmknop installeren in de woning van de vrouw.