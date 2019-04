Meerdere gemeenten in het oosten van het land hebben besloten dat de traditionele paasvuren komend weekend niet mogen worden aangestoken. Vonken van de hoge vuren zouden tot brandjes in de natuur kunnen leiden en door de droogte is er een groter risico op een snelle verspreiding van zo'n natuurbrand.

Zaterdag schaalden de veiligheidsregio's Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland op naar alertheidsfase 2. Dit duidt op een verhoogd risico op natuurbranden.

Om die reden hebben Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Lochem, Steenwijkerland en Berkelland in elk geval besloten van paasvuren af te zien.

In de laatste vier gemeenten zijn alle paasvuren afgelast; in Bronckhorst gaat het in elk geval om achttien kleine en middelgrote vuren.

Andere gemeenten nemen dinsdagmiddag besluit

Onder meer de gemeenten Winterswijk en Rijssen-Holten nemen dinsdagmiddag een besluit over het afgelasten van de traditionele paasvuren.

In gebieden waar alarmfase 2 geldt, surveilleert de veiligheidsregio twee keer per dag met een vliegtuigje boven het gebied om te monitoren of er brandgevaar is in duin- of heidegebieden.