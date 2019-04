Een automobilist heeft dinsdag ernstige ravage veroorzaakt nadat hij rond 2.00 uur de winkel van tankstation De Vink bij Nieuwerkerk aan den IJssel binnenreed. De politie heeft alle vier de inzittenden opgepakt.

Dat heeft de politie Waddinxveen-Zuidplas gemeld op sociale media.

Agenten kregen rond 2.00 uur een melding dat er in het BP-station een aanrijding zou hebben plaatsgevonden. De medewerker van het tankstation, dat 24 uur per dag open is, meldde dat een personenauto de winkel was ingereden.

Talloze schappen waren omver gereden. Er raakte niemand gewond. Uit de auto zouden meerdere mensen zijn gevlucht.

Vier inzittenden zijn aangehouden, tankstation is dicht

Op het parkeerterrein van het tankstation werden twee van de inzittenden aangehouden. Op een viaduct verderop konden agenten de andere twee mannen die in de auto zaten oppakken.

Hoe groot de schade aan het tankstation is, is nog niet bekend. De winkel is dinsdag dicht vanwege de opruim- en herstelwerkzaamheden.

Eerder werd al een man bekeurd bij BP De Vink

Agenten zagen eerder op de nacht, rond 0.45 uur, een auto zonder verlichting wegrijden vanaf tankstation BP De Vink. De bestuurder kon zich niet legitimeren, gaf een valse naam op en had geen rijbewijs bij zich. Hiervoor kreeg hij drie bekeuringen.

Het is niet duidelijk of dit incident iets te maken heeft met de aanrijding.