De dinsdag begint helder en de ochtend is zonnig. In de avond kan hier en daar een bui vallen.

De minimumtemperaturen in de ochtend liggen tussen de 2 en 6 graden. In de ochtend schijnt de zon, later op de dag komen in het zuiden stapelwolken voor.

Lokaal valt er in de avond een bui. De maximumtemperaturen liggen vandaag tussen de 14 en 18 graden. Morgen liggen de maxima tussen de 15 en 17 graden, is er meer stapelbewolking en is er in de zuidelijke helft van Nederland een regen- of onweersbui mogelijk.

De dagen daarna is er weer meer ruimte voor de zon. In de middagen komt het kwik rond de 20 graden uit, bij een matige oostenwind.