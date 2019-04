Bij een steekincident op de A15, bij de afslag Tiel-West, is maandagavond een man gewond geraakt. De politie is op zoek naar een verdachte die kleding van een motorclub droeg en op een motor is weggereden.

De gewonde man, die op het moment van de steekpartij in een auto zat, is naar het ziekenhuis vervoerd. De toestand van de man is niet bekend. Ook is zijn identiteit nog niet bekend bij de hulpdiensten.

Een woordvoerder van de politie kan in verband met het onderzoek niet vertellen of er meer inzittenden waren. De dader is na de steekpartij, die rond 20.15 uur plaatsvond, weggereden. Hij had geen helm op.

Wat zich precies heeft afgespeeld op de A15 is nog onduidelijk en wordt onderzocht door de politie. Vanwege het onderzoek is één rijstrook en de afrit voorlopig afgesloten.