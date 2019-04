De 41-jarige Mohamed El K. ontkent dat hij op 5 januari zijn zoon van de eerste verdieping van een flat in Ridderkerk heeft gegooid of heeft laten vallen, laat zijn advocaat Anis Boumanjal aan NU.nl weten.

In de zaak tegen de man is dinsdagmiddag een eerste pro-formazitting. Maandag werd duidelijk dat El K. wordt verdacht van poging tot doodslag en mishandeling.

De man zou begin dit jaar ruzie hebben gekregen met zijn vrouw in hun flatwoning in Ridderkerk. Wat er die dag precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man ervan dat hij zijn zoon bij de keel heeft gepakt, op de grond heeft gegooid en hem vervolgens over de reling van de eerste verdieping van de flat heeft laten vallen.

Volgens de man klopt dit verhaal niet en is dit verzonnen door zijn vrouw "die nog een appeltje met hem te schillen had", vertelt zijn advocaat Boumanjal. "Niemand heeft het kind ook op de grond zien liggen."

Toen de ambulance arriveerde, zou de moeder het kind in haar armen hebben gehad. Duidelijk is in ieder geval dat het kind in kritieke toestand verkeerde. Wat er volgens de vader wel op 5 januari is gebeurd, zal Boumanjal mogelijk tijdens de zitting op dinsdag toelichten.

Verdachte ontkent alle verdenkingen tegen hem

De advocaat stelt dat de andere verdenkingen tegen zijn cliënt ook uit de koker van de vrouw komen. Eerdere mishandeling van het kind in april 2018 en het jarenlang mishandelen van zijn vrouw ontkent El K. eveneens.

Volgens de vrouw heeft de man haar ook in de buik gestompt toen ze zwanger was van hun zoon. Ze heeft inmiddels een scheiding aangevraagd, maar het is onduidelijk wat de status daarvan is.

Man zou mogelijk verblijfsvergunning verliezen

Hetzelfde geldt voor El K.'s verblijfsvergunning. De man van Marokkaanse afkomst kon vanwege zijn huwelijk in Nederland verblijven.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zou een procedure hebben opgestart om zijn verblijfsstatus ongedaan te maken.