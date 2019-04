De vier activisten die zondag de theatershow Raveleijn in de Efteling hebben verstoord, hebben van de officier van justitie honderd uur taakstraf opgelegd gekregen vanwege smaad. Ook mogen ze drie maanden het park niet in.

De twee mannen en twee vrouwen voerden actie tegen een stunt in de voorstelling, waarbij een paard met een brandende deken door de arena in Kaatsheuvel rent. Ook zijn ze tegen het gebruik van raven in de show.

De activisten sprongen over een hek en haalden bordjes met leuzen tevoorschijn. Daarop stond onder meer de tekst: "Efteling toont geen respect voor paarden". Ook was er een bord met de leus: "Stop met paarden in brand steken". Het viertal werd door medewerkers van de Efteling weggevoerd en vervolgens overgedragen aan de politie.

Beelden van de actie werden via een livestream uitgezonden op de Facebook-pagina van de Vegan Strike Group, een internationale organisatie die zich verzet tegen het gebruik van dieren in de entertainmentindustrie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concludeerde eerder al na een inspectie dat de Efteling met de act geen regels overtrad en dat er geen sprake was van dierenmishandeling. Het paard had volgens een dierenarts geen brandwonden.

De voorstelling Raveleijn wordt al sinds 2013 opgevoerd.