De 33-jarige Jaouad A. is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor het voorbereiden van een terroristische aanslag.

A. werd in december 2016 aangehouden na informatie van opsporingsdiensten.

In zijn huis en kelderbox werden destijds een machinegeweer, munitie, zwaar vuurwerk en een vlag van de Islamitische Staat (IS) gevonden. Op zijn computer werd propagandamateriaal van onder meer IS gevonden, samen met handleidingen voor het maken van een bomgordel en staafbom.

Het gerechtshof in Den Haag neemt aan dat A. voorbereidingen trof voor het plegen van een aanslag en geradicaliseerd was.

Gerechtshof tilt zwaar aan gevaar op herhaling

De Rotterdammer werd twee jaar geleden door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot vier jaar cel.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet destijds direct na het vonnis weten in hoger beroep te gaan. Het OM had toen, net als in hoger beroep, acht jaar cel geëist.

Het gerechtshof in Den Haag rekent het A. zwaar aan dat hij geen afstand wil nemen van het gedachtegoed van IS en tilt zwaarder aan het gevaar op herhaling.