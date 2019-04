De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft terecht de verblijfsvergunning ingetrokken van de Irakees Vinwar H., die de 96-jarige 'oma Toni' uit Amsterdam heeft doodgestoken. Dat heeft de bestuursrechter in Groningen geoordeeld in de zaak.

De 29-jarige man had een zaak tegen de beslissing van de IND aangespannen. Hij heeft nu definitief geen verblijfsvergunning meer. Ook is een inreisverbod van tien jaar bekrachtigd.

H. kreeg in 2016 in hoger beroep voor het doodsteken van de Amsterdamse vrouw tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij was volledig ontoerekeningsvatbaar.

De vrouw werd in 2015 in de Govert Flinckstraat neergestoken toen ze daar wandelde met haar rollator. Ze bezweek na ruim drie weken in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Overigens zit H. nog steeds in een kliniek. Hij zal Nederland worden uitgezet als zijn behandeling is afgerond.