Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag vijf maanden celstraf geëist tegen de voormalige politiemedewerker Faris K. voor het schenden van zijn ambtsgeheim. K. lekte onder meer informatie over de persoonlijke beveiliging van Geert Wilders.

Als het aan justitie ligt, zou K. vijf jaar lang geen publiekelijk ambt mogen vervullen. De man is begin dit jaar officieel ontslagen bij de politie.

De officier van justitie zei dat er voldoende bewijs is dat K. een aantal malen gevoelige informatie heeft gedeeld, terwijl de man wist dat dit geheim moest blijven.

Zo vertelde hij aan een aantal vrouwen, onder wie zijn toenmalige vriendin, over een bezoek van de dochter van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama aan Nederland en hoeveel agenten hiervoor zijn ingezet.

Politie greep in na delen informatie over Wilders

K. liet eveneens weten dat er in Den Haag gewapende Israëlische beveiligers rondliepen. Deze gesprekken werden door de politie afgeluisterd, nadat er in maart en april 2016 informatie over K. was binnengekomen bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE). De verdachte zou volgens deze meldingen de politiesystemen raadplegen en de informatie delen met criminelen.

De politie greep in nadat in december 2016 bleek dat K. ook informatie deelde over de woning van PVV-voorman Wilders en met welke type auto's de politicus werd vervoerd. K. werd in februari 2017 aangehouden. Wilders wordt al jarenlang zwaar beveiligd.

Man trad in 2014 toe tot Dienst Bewaken en Beveiligen

De man was sinds 2003 werkzaam bij de politie en werd in 2014 toegelaten tot de toenmalige Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB, tegenwoordig DKBB). K. ondertekende bij zijn toetreding een geheimhoudingsplicht.

De verdachte omschreef het bespreken van de informatie als "stom" en "onhandig", maar had naar eigen zeggen geen "slechte bedoelingen".

Niet bewezen dat K. informatie heeft gedeeld met criminelen

Onderzoek heeft niet kunnen aantonen of K. informatie heeft doorgespeeld aan criminelen of heeft verkocht aan derden. De officier noemde het wel opvallend dat K. het politiesysteem heeft gebruikt om informatie op te zoeken over een bepaalde persoon.

Die persoon had een conflict met een vriend van K., een garagehouder. De betreffende persoon is uiteindelijk door medewerkers van die garage belaagd. De officier zei dat er uitgebreid onderzoek is gedaan, maar dat niet vast is komen te staan of K. het adres van de persoon in kwestie heeft gedeeld.

De verdachte verklaarde dat hij de politiesystemen altijd vanwege zijn functie heeft geraadpleegd, terwijl zijn meerderen hem niet die opdracht hadden gegeven.

De officier maakte maandag met aantal voorbeelden duidelijk de uitleg van K. niet te geloven. Zo zocht hij ook op het serienummer van een door hem aangeschafte camera.

K. al eerder veroordeeld voor delen informatie

Daarnaast was K. een "gewaarschuwd man", aldus de officier. Hij kreeg in 2007 voorwaardelijk strafontslag opgelegd voor het raadplegen van politiesystemen voor privédoeleinden.

K. werd hiervoor in 2008 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van honderd uur.

Advocaat verdachte bepleit voorwaardelijke celstraf

Peter Plasman, de advocaat van K., stelde maandag dat zijn cliënt straf verdient, maar dat de celstraf voorwaardelijk moet zijn. Van enkele gevallen van het ongeoorloofd bevragen van de politiesystemen, moet K. volgens Plasman worden vrijgesproken.

Het bespreken van gevoelige informatie met de vrouwen kwam voort uit "stoer doen" en "loslippigheid", aldus de advocaat.

De rechtbank in Den Haag doet op 29 april om 14:00 uur uitspraak.