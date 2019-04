Nederland kan zich opmaken voor een lang paasweekend met naar verwachting veel zon en temperaturen boven de 20 graden. In het binnenland kan het kwik overdag zelfs de 24 graden aantikken, voorspelt weerdienst Weerplaza op basis van de weerkaarten voor de komende week.

"We houden vijf dagen van tevoren altijd een paar slagen om de arm", stelt meteoroloog Wilfred Janssen. "Maar het lijkt erop dat het toplenteweer gaat worden. Vrijwel overal in het land kun je in een T-shirt een terrasje gaan pakken."

De voornaamste addertjes onder het gras doen zich voor aan de kust, waar een hevige zeewind tot lagere temperaturen kan leiden.

"Afgezien van dat voorbehoud zal vrijwel overal in Nederland de 20 graden in het weekend ruimschoots worden gepasseerd."

'De nachten zijn nog wel koud'

Overigens gelden deze voorspellingen alleen voor overdag, waarschuwt Janssen. "De nachten zijn nog relatief lang", legt hij uit. "Zodra de zon weg is, koelt het snel en merkbaar af. Aan het einde van de nachten is het niet warmer dan een graad of 5 en kun je niet zonder jas op de fiets stappen."

Ook het KNMI voorspelt voor het paasweekend 90 procent kans op zon en overdag temperaturen boven de 20 graden. Weeronline verwacht zelfs een notering in de top tien van warmste paasdagen ooit.

Het is overigens lastig om het weer op de paasdagen met elkaar te vergelijken, omdat Pasen elk jaar op een andere datum valt in de periode tussen 22 maart en 25 april. Tijdens de paasdagen in 2011 werden zomerse temperaturen bereikt, terwijl het tijdens Pasen in 2008 sneeuwde.