Een docent van het Oranje Nassau College in Zoetermeer zou zijn besmet met mazelen, heeft de school maandag aan het AD laten weten. De GGD zegt tegen NU.nl dat het mogelijk niet om mazelen gaat.

In een brief, die aan de ouders van leerlingen is gestuurd, valt te lezen dat de middelbare school zondag van de besmetting op de hoogte is gesteld.

"We gaan ervan uit dat nagenoeg iedere leerling en collega van onze school is gevaccineerd. Ter geruststelling: iedereen die is ingeënt, is beschermd en zal geen mazelen krijgen. Geplande activiteiten gaan gewoon door", aldus de directeur van het Oranje Nassau College.

Er wordt niet bekendgemaakt om welke docent het gaat. De GGD zegt dat het gaat om een "lichte verdenking". Op basis van de klachten wordt nu gedacht dat de docent toch niet met mazelen besmet is. Er wordt nog onderzoek gedaan.

In Den Haag ook besmetting geconstateerd

Eerder deze maand werd op een kinderopvang in Den Haag ook een mazelenuitbraak ontdekt. Vier kinderen zijn besmet. Zij waren niet ingeënt.

Er is een stijging in het aantal mensen met mazelen. In de eerste drie maanden van 2019 werden bij tien mensen mazelen geconstateerd. In de eerste drie maanden van 2015 tot 2018 ging het om maximaal twee patiënten.

De dalende vaccinatiegraad is volgens de GGD de oorzaak van de stijging. Een vaccinatiegraad van 95 procent of hoger is nodig om verspreiding te voorkomen. Op dit moment zit de vaccinatiegraad van kinderen rond de twee jaar oud onder dit percentage.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat de docent besmet was met mazelen. Dit meldden we op basis van berichtgeving van de middelbare school. De GGD liet later op de dag weten dat eraan wordt getwijfeld of het wel om mazelen gaat.