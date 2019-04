Sportkoepel NOC*NSF roept een ethische commissie in het leven die advies gaat geven bij integriteitskwesties. De aanleiding hiervoor is de zaak rond het voormalige NOC*NSF-bestuurslid Camiel Eurlings.

De CDA'er en oud-minister kwam onder vuur te liggen vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin in 2015. Zijn ex hield aan het incident een hersenschudding, een gebroken elleboog en een gescheurde oorlel over. Eurlings werd veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur.

Eurlings bood na lang aandringen van andere bestuursleden van NOC*NSF zijn excuses aan, maar trad niet terug.

Toen de discussie verder aanzwol en ook oud-topsporters en parlementariërs riepen om zijn aftreden, nam hij afscheid als bestuurslid.

Commissie kan ook adviseren bij matchfixing of misbruik

De kwestie leidde volgens de sportkoepel tot veel reputatieschade voor NOC*NSF. Volgens de organisatie werd de zaak bij Eurlings "op zijn beloop gelaten". "We hebben het overgelaten aan de betrokkene zelf."

Een andere integriteitszaak die de koepel in een kwaad daglicht stelde, was de poging tot matchfixing van schaatscoach Jillert Anema tijdens de Olympische Winterspelen van 2014. Ook deze zaak kwam pas jaren later naar buiten. Verder zou de commissie een oordeel kunnen vellen in zaken over mogelijk seksueel misbruik.

Advies van commissie is niet bindend

De integriteitscommissie, die losstaat van de koepel zelf, zou moeten leiden tot meer transparantie binnen de organisatie. Maar de adviezen van de commissie, die verantwoording aflegt aan het bestuur, worden niet openbaar gemaakt en zijn in principe niet bindend.

Wel zou een advies van de commissie kunnen helpen als het bestuur stappen wil nemen tegen een prominent lid van de organisatie. In het geval van Eurlings, die als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) automatisch zitting had in het NOC*NSF-bestuur, kon het bestuur weinig doen toen hij weigerde op te stappen.

Het IOC ondernam geen actie, omdat de zaak als een privékwestie werd beschouwd.