Een persoon liep zondagavond verwondingen in het gezicht op bij een schietpartij in Sittard, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.

In de woning van de verdachte is het vuurwapen aangetroffen waar vermoedelijk mee geschoten is.

De oorzaak van het conflict ligt volgens de politie vermoedelijk in de relationele sfeer. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook is er nog niets bekend over de toestand van het slachtoffer.

De straat Aan het Broek, waar het schietincident plaatsvond, is gedeeltelijk afgezet. De politie kreeg ook een melding over een schietpartij aan de Westlandstraat. Aangezien de twee straten dicht bij elkaar liggen, gaat de politie uit van hetzelfde incident.