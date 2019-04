Vier dierenactivisten hebben zondag de theatershow Raveleijn in de Efteling verstoord. Zij protesteerden tegen een stunt in de voorstelling, waarbij een paard met een brandende deken door de arena in Kaatsheuvel rent.

De activisten sprongen over een hek en haalden bordjes tevoorschijn, waarop onder meer de leuzen "Efteling toont geen respect voor paarden" en "Stop met paarden in brand steken" stond. De videobeelden van de actie werden live uitgezonden op de Facebook-pagina Vegan Strike Group.

De Efteling heeft de vier activisten overgedragen aan de politie. Tegen hen wordt aangifte van mishandeling gedaan. Ook worden ze verdacht van verstoring van de openbare orde, meldt de Tilburgse politie.

Vorige week ontstond commotie nadat Leonie Gerritsen, de fractievertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag, over de act had geklaagd op Twitter. "Schande dat dit gebeurt bij de Efteling", stelde zij. Het bericht werd ruim tweehonderd keer gedeeld.

Geen sprake van dierenmishandeling volgens inspectie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concludeerde na een inspectie dat de Efteling met de act geen regels overtrad en dat er geen sprake was van dierenmishandeling. Het paard had volgens een dierenarts geen brandwonden.

De PvdD heeft aangekondigd Kamervragen over de attractie te zullen stellen.