Een persoon is zondagochtend rond 9.45 uur om het leven gekomen door een ontploffing in een lege passagierstrein op een rangeerterrein in Nijmegen, meldt de politie in Gelderland.

Er zou geen sprake zijn van een misdrijf of betrokkenheid van andere personen bij het incident. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt.

De persoon die door de explosie om het leven is gekomen, was op het moment van de ontploffing in de trein. Er bevonden zich toen geen anderen in het voertuig. Het slachtoffer moet nog geïdentificeerd worden, meldt de politie.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren vanwege het incident uitgerukt. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is.

Het treinverkeer van en naar Nijmegen is niet verstoord geweest.

Het rangeerterrein in Nijmegen waar de explosie plaatsvond. (Foto: Pro Shots)

Hulpverleners zijn op weg naar de locatie van het incident. (Foto: Pro Shots)

De politie zette ook een drone in. (Foto: Pro Shots)