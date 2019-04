Bij een steekpartij in een woning in de Brabantse plaats Oudenbosch is zaterdagavond een man gewond geraakt.

Het incident vond plaats in een woning aan de Molenstraat in Oudenbosch.

Het slachtoffer is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is.

Er is inmiddels een verdachte opgepakt. Hij wordt momenteel verhoord.

Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.