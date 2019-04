Bij een steekincident in een afhaalrestaurant in de Limburgse stad Roermond is zaterdag een persoon gewond geraakt.

Het steekincident vond plaats in een afhaalrestaurant aan de Bredeweg in Roermond.

In het restaurant zou een ruzie zijn ontstaan, waarna een persoon in zijn hand werd gestoken. De dader is nog voortvluchtig en de politie heeft een Burgernetmelding verspreid.

De toedracht van het incident wordt momenteel nog door de politie onderzocht.