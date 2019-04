De brandweer is zaterdag massaal uitgerukt voor een brand in het Zeeuwse grensdorp Koewacht. De zeer grote brand woedt sinds het begin van de ochtend in een productieloods aan de Emmabaan.

Er waren drie personen in het pand toen de brand ontstond. Zij zijn door medewerkers van de ambulance nagekeken, maar hoeven niet verder behandeld worden.

De brand woedt in de afzuiginstallatie van de loods waarin vezelplaten van vlas worden geproduceerd. Met behulp van warmtebeeldcamera's wordt in de metalen buizen van het afzuigsysteem naar de vuurhaarden gezocht. De brand in één filterhuis is inmiddels geblust. Brandweerlieden zijn nu bezig met het doven van de brand in een tweede filterhuis.

Bij de bestrijding van de brand zijn zo'n zeventig personen van verschillende eenheden betrokken. Er worden onder meer zes blusvoertuigen, twee hoogwerkers, één Cobra-systeem en één tankwagen gebruikt. Ook zijn er twee meetploegen actief.

De Emmabaan tussen Tragel en Zwingelweg is dicht vanwege de inzet van de brandweer. Meerdere weggebruikers hebben de afzetting genegeerd. "Wij gaan handhaven en desnoods bekeuringen uitdelen als bestuurders betrapt worden", meldt de politie.

Koewacht is een dorp in het uiterste zuiden van Zeeland en onderdeel van de gemeente Terneuzen. Een deel van de plaats ligt in België. De brand woedt in het Nederlandse deel van het grensdorp.