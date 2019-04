Er is zaterdag een kleine hoeveelheid sneeuw gevallen op de Waddeneilanden en in het noordoosten van Nederland. Mogelijk valt later op zaterdag ook sneeuw in Limburg, meldt Weerplaza.

De winterse buien zijn maar van korte duur. Het kwik daalt tijdens zo'n bui naar 1 of 2 graden, maar na zo'n twintig minuten is het voorbij en stijgt de temperatuur weer snel naar zo'n 6 graden.

Door de sterke zon warmt de bodem vrij snel op, waardoor de kans op een laagje sneeuw steeds kleiner wordt. Veel sneeuw zal er niet vallen; er ontstaat volgens Weerplaza-meteoroloog Wilfred Janssen hooguit een dun poederlaagje.

Janssen laat verder weten dat er zaterdagavond sneeuw kan vallen op de hogere heuvels in Zuid-Limburg. Ook hier kan sneeuw in kleine hoeveelheden blijven liggen. Het gaat volgens Janssen om hooguit een paar millimeter.

Dat het in deze tijd van het jaar nog sneeuwt, is volgens de meteoroloog "zeker niet bijzonder". Hij wijst erop dat dit wel vaker voorkomt in april.

De temperaturen zullen volgende week snel oplopen. De kans is groot dat donderdag en vrijdag in grote delen van het land de 20 graden wordt aangetikt. Deze warme periode zal daarna vermoedelijk lange tijd aanhouden.