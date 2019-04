Spoorbeheerder ProRail registreerde vorig jaar 92 gevallen van of pogingen tot koperdiefstal op het spoor; het laagste cijfer in tien jaar tijd. In 2017 waren het er nog 130.

Koperdiefstal op het spoor levert risico's op en geeft veel overlast voor de reizigers en vervoerders. Als wissels en seinen niet meer of nog maar gedeeltelijk te bedienen zijn, ontstaat vertraging.

In 2018 liepen 545 treinen vertraging op, tegen 1.412 in het jaar daarvoor. De hinder voor reizigers is daarmee met ongeveer 65 procent afgenomen.

Bovendien kostte het vorig jaar ruim een half miljoen euro om alle schade te herstellen. Verder kunnen er minder treinen op een getroffen traject rijden als daar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

ProRail heeft maatregelen getroffen

Om het aantal diefstallen terug te dringen, heeft de spoorbeheerder op veel plekken hekken neergezet. Ook zijn er meer nachtelijke controles, met onder meer camera's en honden.

Omwonenden is gevraagd om verdachte situaties te melden. Verder wordt het koper van de kabels steeds vaker vervangen door aluminium. Het koper is daarnaast bewerkt met synthetisch DNA, zodat de herkomst te herleiden is. Als een partij wordt aangeboden bij een handelaar, kan die dus weten dat het om heling gaat.

Dieven knippen vaak op goed geluk kabels door, maar op sommige staat wel 1.500 tot 3.000 volt, meldt de spoorbeheerder ook nog.