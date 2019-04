De politie heeft een veertienjarige jongen opgepakt voor het neersteken van een zeventienjarige jongen in Breda. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

De hulpdiensten werden vrijdag tegen middernacht gealarmeerd. Medewerkers van de ambulance troffen het slachtoffer op straat aan.

Het zwaargewonde slachtoffer is met de ambulance en onder begeleiding van de politie naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Ook zijn familie is door de politie naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen was gewond geraakt in een woning aan het Werfblok, blijkt uit onderzoek. In het pand waren enkele jongeren aanwezig. De verdachte stak op zijn slachtoffer in nadat er een ruzie tussen hen was ontstaan.

De identiteit van de veertienjarige jongen was snel bekend. Hierdoor konden agenten hem kort na het steekincident aanhouden. Hij begaf zich op het moment van de arrestatie in de omgeving van de woning.

Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit Breda. Het onderzoek naar de steekpartij wordt zaterdag voortgezet, meldt de politie.