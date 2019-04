Als de anorexiazorg in Nederland niet op korte termijn verbetert, ontstaan er meer levensbedreigende situaties. Dat meldt Trouw op basis van gesprekken met deskundigen.

De krant noemt als voorbeeld het verhaal van de dertienjarige Anne, die voor de tweede keer ondervoed in het ziekenhuis ligt. Het meisje staat al maandenlang op de wachtlijst voor behandeling van haar eetstoornis. De gemiddelde wachttijd voor een behandeling in Nederland is ongeveer veertien weken.

Ieder jaar komen er ongeveer 1300 nieuwe anorexiapatiënten bij. Kinderpsychiater en voorzitter van stuurgroep ketenaanpak eetstoornissen (K-eet) Peter Dijkshoorn weet niet of zij behandeld kunnen worden, als zij in dezelfde situatie van Anne terechtkomen.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge laat in reactie aan Trouw weten dat jongeren met anorexia te lang moeten wachten op behandeling. Om op korte termijn problemen op te lossen, zorgen K-eet en het ministerie in samenwerking met gemeenten voor meer bedden in klinieken voor eetstoornissen. Daarnaast liet het ministerie weten dat er voor Anne een plek vrijkomt in een kliniek in Zeist.

Volgens projectleider Monika Scholten van K-eet moet er eerder hulp aangeboden worden aan anorexiapatiënten. "Mensen met beginnende anorexia krijgen vaak te laat hulp, waardoor hun situatie verslechtert en er meer druk komt op de specialistische klinieken, waar nu lange wachtlijsten zijn"