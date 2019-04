De brandweer gaat vanaf zaterdag surveillancevluchten boven de Veluwe uitvoeren, vanwege een vergroot risico op natuurbranden door de droogte. Dat zegt Brandweer Nederland tegen NU.nl.

De veiligheidsregio's Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland hebben opgeschaald naar alertheidsfase 2, wat betekent dat de brandweer "extra alert" is op het snel uitbreiden van een natuurbrand.

Ook in de regio's Haaglanden en Kennemerland is zaterdag opgeschaald naar alertheidsfase 2. Eerder deze week gebeurde dat al in de veiligheidsregio's Noord-Holland-Noord en Hollands Midden.

"We zien dat de droogte in natuurgebieden fors is, en de kans op een snelle uitbreiding van een natuurbrand is daardoor heel groot. Wij zijn daarom extra alert, maar we roepen het publiek op om dat ook te zijn", vertelt Allard Schimmel, woordvoerder van Brandweer Nederland.

De droogte is nog een gevolg van afgelopen zomer, toen er wekenlang geen neerslag viel. Met name op de hoge zandgronden, zoals de Veluwe, is nog sprake van een neerslagtekort. Daarnaast zorgen de hogere temperaturen vanaf maandag en de relatief harde wind voor een vergroot risico op natuurbranden.

De natuur ingaan kan nog gewoon

Het betekent volgens Schimmel echter niet dat het niet meer verstandig is om de natuur in te gaan. "Dat kan nog gewoon", zegt hij. "We willen mensen ook niet bang maken, we willen alleen dat ze extra opletten en het snel melden als ze iets verdachts zien. Dan kan de brandweer snel reageren en voorkomen dat een beginnende brand zich snel uitbreidt."

Ook een woordvoerder van Staatsbosbeheer zegt dat mensen gewoon de natuur in moeten gaan. "Ga lekker naar buiten en geniet van het mooie weer. Bezoekers van de natuur zorgen ook weer voor extra oren en ogen in het gebied."

Surveillancevluchten in ieder geval tot de paasdagen

De eerste surveillancevlucht boven de Veluwe om beginnende brandhaarden op te merken is zaterdagmiddag. "Met de weersvoorspellingen zoals die er nu zijn, zullen we dat in ieder geval tot de paasdagen twee keer per dag doen", vertelt Schimmel.

Of de verhoogde alertheidsfase er ook voor zorgt dat de traditionele paasvuren in Twente en de Achterhoek niet door kunnen gaan, is nog onduidelijk.

Maandag woedde een grote natuurbrand op de Laapersheide bij Hilversum. Het vuur woedde in een gebied van 5 tot 6 hectare. Twee dagen later verwoestte een natuurbrand 25 hectare op de Arnhemse heide.