De 51-jarige man die wordt verdacht van het in brand steken van een 49-jarige inwoner van Breda, blijft twee weken langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Het slachtoffer overleefde het incident niet. De man wordt verdacht van moord.

De verdachte meldde zich dinsdag op het politiebureau. Ook de grijze Volkswagen Caddy, waarmee hij na het incident is weggereden, is terecht. Er zou sprake zijn van in totaal drie daders.

Het slachtoffer overleed dinsdagochtend in het ziekenhuis. Vóór zijn dood verklaarde hij dat hij door meerdere mannen is vastgebonden en in brand is gestoken.

De man zou het slachtoffer zijn geworden van een gerichte aanslag na een zakelijk conflict. "We gaan ervan uit dat hij zeker een van de daders kende", zei de politie eerder tegen NU.nl. Het is onduidelijk of de man al eerder werd bedreigd.

Omwonenden zetten slachtoffer onder de douche

De hulpdiensten snelden maandagavond rond 21.15 uur naar de Sparrenweg nadat er een melding over een bom was binnengekomen.

"Al snel bleek dat er geen sprake was van een bom. Wel stond er een garagebox in brand, waarin een garagebedrijf gevestigd was." Het bedrijf in de garagebox handelt in auto-onderdelen. Het is niet duidelijk of de man iets met het bedrijf te maken had.

Omwonenden bevrijdden het 49-jarige slachtoffer en zetten hem onder de douche. Hij werd vervolgens met zware brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweek.