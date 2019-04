Het kabinet opent extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen. Er worden in totaal 36 nieuwe plekken gecreëerd.

De locaties komen in de gemeenten Almere, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoopt hiermee een einde te maken aan het tekort aan speciale opvangplekken.

Het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel en de Universiteit van Tilburg concludeerden vorig jaar dat er grote behoefte is aan opvang voor slachtoffers met complexe zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking.

Voor het beëindigen van het tekort is in het regeerakkoord 2 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. De locaties worden verzorgd door Blijf Groep, Fier!, HVO Querido en Kadera. De zorgaanbieders zijn geselecteerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het aantal (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel dat is geregistreerd bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel lag in 2017 op 958. In 2014 ging het nog om 1.256 personen.

Het coördinatiecentrum noemt de ontwikkeling zorgelijk, omdat deze waarschijnlijk het gevolg is van een daling in de signalering van slachtoffers. Een deel van het aantal mogelijke slachtoffers blijft vermoedelijk buiten het zicht van de betrokken instanties.