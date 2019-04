De rechtbank van Amsterdam heeft maandag besloten dat het boek over de zaak-Nicole van den Hurk moet worden aangepast. De zaak was aangespannen door de nabestaanden van het meisje.

Volgens de rechter bevat het boek 21 passages "die in strijd zijn met het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de nabestaanden", en moeten die verwijderd worden.

Een volledig verbod op publicatie van het boek vormt volgens de rechter "een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de journalist en de uitgever."

Het boek is geschreven door Max Steenberghe, een journalist van het Eindhovens Dagblad. Hij werd door de politie benaderd met de suggestie voor een boek.

Doorbraak in zaak dankzij coldcaseteam politie

Nicole van den Hurk verdween in 1995 op vijftienjarige leeftijd tijdens een fietstocht van haar oma's huis naar de Eindhovense supermarkt waar ze een bijbaan had, maar de doorbraak in de zaak kwam pas in 2011 dankzij een coldcaseteam van de politie.

Hierdoor ontstond bij de politie het idee om een boek over de zaak te laten schrijven om zo het draagvlak voor coldcaseteams te vergroten. Steenberghe ging akkoord en kreeg toegang tot alle dossiers.

OM heeft excuses aangeboden

Vooral dat laatste stuitte tegen de borst van de nabestaanden omdat privégevoelige informatie zo in het boek is beland. Een voorbeeld hiervan is het moment dat de stiefmoeder van de politie te horen kreeg dat Nicole was verkracht. "Haar emoties op dat intieme moment wil ze niet terugvinden in een boek", zei haar advocaat Richard Korver op de zitting van 25 maart.

Het OM heeft inmiddels laten weten de fout in te hebben gezien en heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden.

Jos de G. veroordeeld tot twaalf jaar cel

In de zaak van Van den Hurk werd in oktober vorig jaar Jos de G. in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het verkrachten en ombrengen van het meisje. De zaak loopt nog in cassatie.

Steenberghe meldde zich na de uitspraak bij de familie met de mededeling dat hij een boek had geschreven. Hij dacht dat de nabestaanden er blij mee zouden zijn.